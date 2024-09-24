«Литнет»: россияне хотели бы почитать фанфики по «Алым парусам» и «Мастеру и Маргарите»

Большинство россиян (67%) заявили, что фанфики помогают расширить взгляд на классические произведения. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования «Литнет».
Аналитики, ориентируясь на предпочтения респондентов, составили топ-10 русскоязычных книг, нуждающихся в продолжении. В список попали «Алые паруса», «Евгений Онегин», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мастер и Маргарита», «Дубровский» и другие.
Среди зарубежных произведений участники отметили «Гордость и предубеждение». Фанфик по роману хотели бы почитать 55% опрошенных.
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