«Литнет»: россияне хотели бы почитать фанфики по «Алым парусам» и «Мастеру и Маргарите»

Большинство россиян (67%) заявили, что фанфики помогают расширить взгляд на классические произведения. Об этом сообщила « Газета.ru » со ссылкой на результаты исследования «Литнет».

Аналитики, ориентируясь на предпочтения респондентов, составили топ-10 русскоязычных книг, нуждающихся в продолжении. В список попали «Алые паруса», «Евгений Онегин», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мастер и Маргарита», «Дубровский» и другие.

Среди зарубежных произведений участники отметили «Гордость и предубеждение». Фанфик по роману хотели бы почитать 55% опрошенных.