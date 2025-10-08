Лисовец отметил, что мужчины могли бы поучиться простоте образов у Джереми Дюфрена

Певица Лана Дель Рей посетила Неделю моды в Париже в сопровождении мужа, Джереми Дюфрена, гида из компании Arthur’s Air Boat Tours. На модных фотографах мужчина предстал в непринужденном стиле: черная бейсболка, синие джинсы и куртка в тон, обувь в бежевом оттенке. Пользователи соцсетей разделились во мнениях: одни усмотрели в наряде Дюфрена неуважение, другие восхитились его смелостью и индивидуальностью. Видео модного прохода опубликовало ИА НСН .

Стилист и модный эксперт Владислав Лисовец поддержал выбор мужчины: «Мне кажется, это очень круто, что человек может себе позволить оставаться с собой. Его любят таким. Он одет нормально, как одеваются 90% людей в мире. Конечно, это допустимо. Человеку так удобно»

По словам модного эксперта, он показывает миру, что необязательно, как многие, выворачиваться наизнанку, чтобы как-то удивить своим нарядом. Достаточно оставаться собой, чтобы попадать в мировые таблоиды.