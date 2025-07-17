Лисовец назвал футуристичные очки, сапоги и «голое тело» трендами летнего сезона

«Голое тело, сапоги, потому что скандал всегда в моде, и футуристичные очки», — подчеркнул Лисовец.

Кроме того, стилист отметил, что важно избегать переизбытка ярких цветов в летних нарядах и поддерживать баланс в цветовой гамме одежды.

Анна Гладкова, другой эксперт в области моды, обратила внимание на то, что для фотосессий не рекомендуется выбирать одежду с мелкими узорами, так как они создают «шум» в объективе.

Эксперт по этикету Екатерина Богачева посоветовала не оголять плечи и стопы в городских общественных местах даже в жару, отдавая предпочтение легким брюкам и закрытой обуви.