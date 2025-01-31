Лишенного сана за второй брак клирика включили в список лжесвященников РПЦ

Изгнанного с поста клирика Кинельской епархии Русской православной церкви Александра Лухманова включили в список сетевых лжесвященников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

В ведомстве заявили, что Лухманова запретили в служении еще в 2023 году из-за того, что он вступил во второй брак. После церковный суд лишил клирика священного сана. Это решение утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Но это не помешало Лухманову называть себя священником в интернете. Поэтому РПЦ включила его в список лжесвященников, чтобы защитить верующих.

В середине октября прошлого года объявивший себя богословом после лишения сана протодиакона Андрей Кураев объявил о переезде в Чехию. Он подчеркнул, что в новой стране намерен читать лекции, участвовать во встречах, а также «писать и творить».