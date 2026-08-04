Лингвист Попова связала популярность античных имен в России с влиянием глобальной медиасреды

Все чаще российские родители выбирают для своих детей имена древнегреческих богов, такие как Зевс, Афина и Артемида. Эксперты рассказали о причинах этой тенденции и возможных сложностях, с которыми могут столкнуться обладатели таких имен. По словам филолога и лингвиста-компаративиста Алены Поповой, популярность античных имен связана с влиянием глобальной медиасреды, написали «Известия» .

Сериалы, видеоигры и проекты по мотивам древнегреческих мифов сделали персонажей античности узнаваемыми символами силы, красоты и характера. Родителей привлекает не религиозный смысл, а связанные с именами образы и качества.

Детский и семейный психолог, нейропсихолог Мария Тодорова отмечает, что интерес к необычным именам в целом растет. Выбор имени в честь мифологического героя может быть связан с желанием подчеркнуть индивидуальность ребенка или передать ему определенные качества.

Однако античные имена могут создавать сложности с точки зрения русского языка. Большинство из них заканчиваются на согласный звук или на неударное «а», и при этом они склоняются по правилам русской грамматики. Главная проблема возникает при образовании отчеств, так как у таких имен нет устоявшейся традиции использования в русском языке.

Мария Тодорова подчеркивает, что необычное имя само по себе не определяет характер или будущее ребенка. Гораздо большее значение имеют отношения в семье, эмоциональная поддержка и ощущение безопасности. Если родители помогают ребенку принять свое имя и объясняют его историю, вероятность негативных последствий значительно снижается.