Лингвист Плунгян связал изменения в языке с миграцией и культурным взаимодействием
Профессор МГУ и лингвист Владимир Плунгян стал участником программы «Время науки» на радио «Комсомольская правда». Он обсудил изменения русского языка.
По мнению эксперта, минимальные сроки, за которые изменения становятся значительными, составляют 300–400 лет. Именно поэтому отсчет истории современного русского языка ведется с эпохи Петра Великого. При нем произошли резкие социальные изменения, которые сказались на языке. Одно из них — окно в Европу, которое принесло множество заимствований.
Плунгян также подчеркнул, что изучение древнерусского языка важно для понимания того, как развивался русский язык на протяжении более чем тысячи лет. Как пояснил специалист, изменения в языке происходят из-за социальных трансформаций, таких как миграции или культурные взаимодействия, добавил KP.RU.