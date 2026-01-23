Лингвист Плунгян связал изменения в языке с миграцией и культурным взаимодействием

Профессор МГУ и лингвист Владимир Плунгян стал участником программы «Время науки» на радио « Комсомольская правда ». Он обсудил изменения русского языка.

По мнению эксперта, минимальные сроки, за которые изменения становятся значительными, составляют 300–400 лет. Именно поэтому отсчет истории современного русского языка ведется с эпохи Петра Великого. При нем произошли резкие социальные изменения, которые сказались на языке. Одно из них — окно в Европу, которое принесло множество заимствований.

Плунгян также подчеркнул, что изучение древнерусского языка важно для понимания того, как развивался русский язык на протяжении более чем тысячи лет. Как пояснил специалист, изменения в языке происходят из-за социальных трансформаций, таких как миграции или культурные взаимодействия, добавил KP.RU.