Лингвист Левонтина назвала новой нормой в русском языке отказ от точки в конце сообщений

Лингвист, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина рассказала в беседе с «Москвой 24» о формировании новой языковой нормы в русском языке. Согласно этой норме, люди не ставят точку в последнем предложении электронных сообщений, за исключением официальных писем.

Лингвист Елена Левонтина объяснила, что точка в конце сообщения может интерпретироваться как признак завершения разговора, вызывая у некоторых людей чувство тревоги или напряжения.

Левонтина подчеркнула, что новые нормы общения в социальных сетях формируют специфические правила, отличные от общепринятых стандартов письменной коммуникации. Поставив точку в конце сообщения, человек может ненамеренно отправить неверный сигнал своему собеседнику, вызывая недопонимание.

Согласно исследованию медиахолдинга Rambler&Co, для 52% респондентов точка в конце сообщения не имеет особого значения, однако у 20% она вызывает настороженность.