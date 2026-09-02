Лингвист Левонтина назвала «дофаминовый» кандидатом на слово года
Лингвист Ирина Левонтина считает «дофаминовый» наиболее подходящим кандидатом на звание слова года. По ее мнению, это слово отражает стремление людей быстро улучшать настроение, сообщает Ридус.
В список проекта «Слово года — 2026» вошли сленговые выражения, названия брендов, термины из сферы технологий и понятия, связанные с психологией. Среди кандидатов — «прайм-эра», «сикс-севэн», Wildberries, «вайбкодинг», «ИИ», «тревожность», «мир» и «дофамин».
Левонтина пояснила, что «дофаминовый» используют не только в связи с тревожностью. Так говорят о ярких, контрастных букетах и маникюре, которые помогают человеку переключиться в режим хорошего настроения.
Победителя выберут в три этапа: через оценку рабочей группы, народное голосование и анализ частоты употребления слов в интернете. В группу вошли более 80 лингвистов, филологов, журналистов, писателей, режиссеров и актеров.