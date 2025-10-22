Лингвист Кронгауз рассказал, что изучение языка после 60 лет возможно, если есть желание

Лингвист, доктор филологических наук, профессор-исследователь НИУ ВШЭ Максим Кронгауз рассказал Life.ru , что изучение языка после 60 лет возможно, если есть желание.

По мнению профессора, в молодом возрасте учить язык легче из-за пластичности мозга и отсутствия сформированных нейронных связей. Однако многое зависит от индивидуальных особенностей: памяти, уровня сосредоточенности, мотивации и методов обучения.

Лингвист подчеркивает, что важен психологический настрой, наличие времени, условий для практики и поддержки окружающих.