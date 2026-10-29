Лингвист Кронгауз объяснил, почему безымянный палец не переименуют

Безымянный палец сохранит привычное название в русском языке: отсутствие имени стало его постоянной характеристикой, как фамилия Бесфамильный. Об этом РИА Новости рассказал лингвист Максим Кронгауз.

По его словам, в языке действует принцип, при котором отрицание или нехватка чего-либо со временем превращается в название.

«Отсутствие имени стало именем пальца. Это имя выполняет свою функцию, и менять его нецелесообразно, поскольку к нему давно привыкли», — отметил Кронгауз.

Профессор объяснил, что происхождение термина связано с двумя теориями. По одной из них, палец сочли наименее интересным: большие и мизинцы названы по размеру, средние — по расположению, указательные — по действию, а безымянный остался без характеристики, пишет «Ридус».

По второй версии, палец считался священным и связанным с сердцем, из-за чего его настоящее название было табуированным. Кронгауз добавил, что в других культурах существуют иные наименования, например «палец с кольцом» в английском языке, но в русском закрепилась модель «имя через его отсутствие».