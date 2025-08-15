Лингвист Кибрик рассказал, что в РФ могут утвердить два варианта произношения некоторых слов

Ведущий научный сотрудник института языкознания РАН Андрей Кибрик рассказал в беседе с Life.ru , что в России могут официально утвердить два варианта произношения для некоторых слов.

По словам лингвиста, вопрос произношения — это лишь фиксация существующих реалий речи. Специалисты отражают сложившуюся норму, отмечая уже устоявшуюся манеру произнесения.

«Вот, например, есть слово фандрайзер. Тот, кто добывает финансирование для какой-то цели. Тут тоже два произношения — фандрайзер и фаундрайзер. То есть там другая гласная, другой звук», — поделился ученый.

Кроме того, он указал на вариативность таких слов, как «булочная» и «булошная», «скучно» и «скушно», а также «тысяча» и «тыща».