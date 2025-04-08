Лингвист Баранов назвал мат устной традицией

Нецензурная брань — это альтернативный способ выражения эмоций. Такое мнение выразил доктор филологических наук, заведующий отделом Института русского языка РАН Анатолий Баранов в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

Употребление обсценной лексики специалист назвал устной традицией, которую перенимают на улице и в школе.

«Некоторые признают это в семье, поэтому ничего удивительного я в этом не вижу, дети всегда ругались матом», — заявил ученый.

По словам лингвиста, все зависит от социального слоя общества. Ненормативная лексика в русском языке обладает высокой степенью табуированности и представляет собой уникальный способ выражения мыслей и эмоций.

Ранее в Госдуме предложили повысить штрафы за использование нецензурной брани в общественных местах.