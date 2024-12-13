Lindaily: россияне назвали красную шубу с узорами лучшим костюмом Деда Мороза

Аналитики шеринг-сервиса текстиля и ковров для бизнеса Lindaily провели опрос среди россиян. Участники рассказали, как должен выглядеть настоящий Дед Мороз. Результаты исследования опубликовал Life .

Красный цвет для шубы главного новогоднего персонажа выбрали 72% респондентов. Еще 19% проголосовали за синий, 9% — за белый. По мнению 60% опрошенных, костюм должен быть соткан из морозных узоров и вьюги. А вот 9% заявили, что хотели бы видеть сказочного волшебника в пуховике с капюшоном.

Среди обязательных атрибутов Деда Мороза респонденты выделили мешок для подарков (29%), волшебный посох (24%), а также список хороших и плохих детей (2%).