Life.ru запустил спецпроект «Письмо деду» к 9 Мая

Ко Дню Победы LIFE представил спецпроект «Письмо деду» — серию личных видеообращений, в которых известные общественные деятели, артисты, спортсмены и медийные личности обращаются к своим дедам, прадедам и родственникам — участникам Великой Отечественной войны.

Это не парадная хроника и не официальный разговор о войне. В центре проекта — письма тем, кого уже нельзя обнять, расспросить и поблагодарить лично. Герои проекта остаются наедине с листом бумаги, семейными фотографиями и словами, которые многие не успели сказать своим близким при жизни.

В проекте приняли участие Наталья Поклонская, Аскольд Запашный, Вячеслав Макаров, Екатерина Мизулина, Аделина Сотникова, Мария Кожевникова, Давид Нуриев (Птаха), а также дуэт NANSI & SIDOROV — Анастасия Белявская и Олег Сидоров.

Главный редактор LIFE Марина Фещенко отметила, что проект родился из ощущения, которое сегодня становится особенно острым: поколение победителей уходит, а вместе с ним исчезает живая интонация войны.

«В нашем проекте известные люди пишут письма тем, кого уже нельзя обнять, поблагодарить, расспросить. И именно поэтому эти письма звучат так остро — без пафоса, с человеческой болью, любовью и чувством долга перед теми, кто когда-то сделал невозможное, чтобы сегодня мы просто могли жить», — сообщила она.

Спецпроект «Письмо деду» выходит на площадках LIFE к 9 Мая. Каждый выпуск — это личное обращение к родным из поколения победителей и попытка сохранить память не как формальность, а как живую связь между прошлым и будущим.