Life.ru выяснил, чем страх отличается от тревоги

Доктор психологических наук, профессор и директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Борисовна в интервью Life.ru объяснила природу страха и способы борьбы с ним.

Борисова подчеркнула, что страх — это естественный адаптивный механизм, развившийся в процессе эволюции. Он проявляется в трех формах реакций: «бей», «беги» и «замри». Выбор реакции зависит от контекста и индивидуальных особенностей человека.

Важно понимать разницу между страхом и тревогой: страх всегда связан с конкретным объектом угрозы, в то время как тревога является неопределенным и нефиксированным состоянием.

На физиологическом уровне страх регулируется сложной нейросетью, включающей гиппокамп, миндалины и префронтальную кору. Нарушения в этой системе могут привести к неконтролируемому страху и дезадаптивным реакциям.

Социальная индукция страха, когда эмоция распространяется в группе, также представляет опасность, так как может использоваться для манипуляций и дегуманизации.