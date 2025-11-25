Life.ru: цены на холодец к Новому году выросли более чем на 13%

Стоимость приготовления домашнего холодца к новогоднему столу увеличилась на 13,07% за последний год. Теперь порция холодца весом около 6,6 кг обойдется примерно в 1719,8 рубля. Такую информацию предоставила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова. Об этом написал Life.ru .

В основе расчета — традиционный рецепт, включающий говяжьи ножки, голяшки, мякоть, овощи, специи и желатин. За период с ноября 2024 года по октябрь 2025 года мякоть говядины подорожала на 14,8%, голяшки — на 14,1%, а соль — на 7,8%. В то же время лук стал дешевле на 18,1%, морковь — на 7,2%, чеснок — на 6%. Желатин скорректировали с учетом прогнозируемой инфляции 2025 года в размере 7,7%, так как официальных данных по его ценам нет.

Ольга Борисова советует: «При приготовлении холодца следует помнить, что его вкус определяется свежестью продуктов. Поэтому приобретать мясо следует перед приготовлением, за несколько дней до Нового года преимущественно в проверенных местах».