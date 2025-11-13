Life.ru: теобромин может вызвать остановку сердца у кошек и собак

Многие привычные для человека продукты могут нанести серьезный вред кошкам и собакам. Life.ru решил рассказать о некоторых из них.

Теобромин. Это вещество содержится в шоколаде и какао и представляет серьезную опасность для домашних животных. Теобромин может вызвать остановку сердца у кошек и собак.

Орехи. Они могут вызвать тяжелые отравления у кошек и сокращают срок жизни собак. Кроме того, питомцы могут случайно проглотить осколки орехов, что приведет к проблемам с дыхательными путями.

Авокадо. В этом фрукте содержится персин — токсин, который может вызвать затруднение дыхания и остановку сердца у кошек и собак.

Грибы. Они токсичны для домашних животных и могут повредить печень, почки и нервную систему. Некоторые виды грибов могут привести к смерти питомца.

Дрожжевое тесто. Оно вызывает вздутие и даже скручивание желудка или кишечника у кошек и собак. При брожении дрожжевое тесто выделяет алкоголь, что может привести к тяжелому алкогольному отравлению.

Лук и чеснок. Эти продукты разрушают красные кровяные клетки у кошек и собак, что может привести к анемии.