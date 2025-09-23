Life.ru: сокращение штата в 2025 году прежде всего затронет строительный сектор

Опрос «Работа.ру» и «СберПодбор» среди российских работодателей показал, что каждая 10-я компания планирует сокращение штата осенью 2025 года. Количество предприятий, готовых нанимать новых сотрудников, уменьшилось вдвое, сообщил Life.ru .

По данным экспертов, сокращения прежде всего затронут предприятия строительной сферы, компании консалтинга и B2B-услуг, а также капиталоемкие и циклические отрасли вроде машиностроения и добычи сырья. В зоне риска — нетехнические IT-специалисты, маркетологи, административный персонал и сотрудники, выполняющие рутинные операции.

Чтобы сохранить работу, необходимо повышать технические навыки, осваивать новейшие инструменты автоматизации и аналитики, активно налаживать профессиональные связи и рассматривать гибкие формы занятости.