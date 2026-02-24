Life.ru рассказал, как избежать штрафов и разбирательств при установке камер в подъезде

Обеспечение безопасности своего жилья — важная потребность, и многие жильцы многоквартирных домов задумываются об установке камер в подъездах. Однако такая инициатива может привести к юридическим последствиям, если не соблюдать определенные правила, написал Life.ru .

Хотя закон не запрещает устанавливать камеры видеонаблюдения в подъездах, их расположение должно строго соответствовать определенным требованиям. В противном случае соседи могут обратиться в суд, и вам придется демонтировать устройство за свой счет или даже заплатить штраф.

За «незаконную обработку персональных данных» могут назначить штраф от 6 до 15 тысяч рублей, а за самоуправство — от 100 до 300 рублей. Если камера зафиксирует чужое имущество, например, входную дверь, последствия могут быть более серьезными: штраф до 200 000 рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до одного года, принудительные работы до двух лет, арест до четырех месяцев или лишение свободы до двух лет.

Чтобы избежать юридических проблем, необходимо соблюдать три условия:

1. Получить согласие большинства (не менее двух третей) собственников помещений, так как подъезды, лестничные площадки и лифтовые холлы являются общедомовым имуществом. 2. Убедиться, что камера не нарушает права и свободы жильцов, то есть в поле зрения объектива не должны попадать двери соседей или иное имущество. 3. Установить табличку, предупреждающую о ведении видеонаблюдения.

Установка камеры над своей дверью не требует согласия соседей, но важно, чтобы в поле зрения не попадало ничего, кроме самой двери. В частных домах согласие собственников также не требуется, главное — не фиксировать чужие дома и установить предупреждающую табличку.