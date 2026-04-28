Life.ru представил спецпроект «Чужой воды не бывает» о помощи жителям Дагестана

После разрушительного паводка в Дагестан съехались десятки волонтеров со всей страны. Они оставили свои дела, работу, учебу и привычный уклад жизни, чтобы помочь пострадавшим. Life.ru презентовал спецпроект «Чужой воды не бывает» об одном из таких добровольцев.

Речь идет о московском студенте, который решил отправиться в республику. Через его историю демонстрируется не только работа волонтеров, но и сама трагедия региона.

В кадре — не героика, а тяжелая и повседневная работа: откачка воды, расчистка дворов, вынос испорченных вещей, доставка необходимых предметов. Для местных жителей это не просто помощь, а знак того, что они не остались один на один с последствиями стихии.

Паводок стал настоящим испытанием для Дагестана. В зоне подтопления оказались дома, приусадебные участки, дороги и целые населенные пункты. Особенно сложная ситуация сложилась в Мамедкале.