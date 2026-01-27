Главный редактор издания Life.ru Марина Фещенко получила награду от Посольства Китая в Москве за значительный вклад в укрепление дружественных отношений между Китаем и Россией. Награждение состоялось на церемонии, организованной посольством КНР для журналистов ведущих российских СМИ. Присутствовал целый ряд влиятельных деятелей, включая дипломатов и официальных представителей российских ведомств.

Фещенко подчеркнула символичность награды, указав на глубокую взаимосвязанность культур и традиций Китая и России.

Редакция Life.ru провела кампанию, направленную на освещение событий и феноменов китайской культуры, искусства и экономики. Вдохновение авторов черпалось из восточных традиций, философии и народного фольклора, что помогло сформировать целостное представление о Китае в сознании аудитории.