Life.ru: перед школой в 2025 году нужны прививки от кори, краснухи и паротита

В преддверии 1 сентября родители испытывают особое волнение, ведь школа — это новый этап в жизни ребенка. Какие прививки и пробы нужны перед началом обучения в 2025 году, сообщил Life.ru .

В списке — реакция Манту, которую проводят ежегодно детям до семи лет, и вакцинация против гепатита B (обычно прививают новорожденных по схеме 0-3-6 месяцев). Кроме того, потребуются шесть прививок от полиомиелита, три из которых — с интервалом в месяц.

Значение имеют прививка от кори, краснухи, паротита, пневмококка, АКДС и вакцинация от гемофильной инфекции b. Врачи рекомендуют сделать дополнительные прививки для защиты от тяжелых форм болезней, например от ветряной оспы, добавил «ФедералПресс».