Life.ru: 38% опрошенных россиян признались, что занимаются сексом 2-3 раза в неделю

Life.ru провел опрос с помощью сервиса для анкетирования WebAsk и выяснил, как часто россияне находят время для интимной близости.

Так, 38% респондентов занимаются сексом два-три раза в неделю, 28% — не более или менее одного раза, еще 20% — один-два раза. Кроме того, 10% участников проголосовали за вариант «четыре-пять раз», 4% — «пять-семь раз».

Главной проблемой для сохранения страсти мужчины назвали предсказуемый секс с избитой техникой. Также в списке причин оказались обиды на партнера, семейные конфликты и ощущение, что интим стал «по расписанию».

Женщины же гораздо чаще указывают на зависимость партнера от телефона, игр и просмотра порнографии. Также их раздражают эмоциональная отдаленность, разное либидо и то, что все силы партнер тратит на работу.