Life: злоупотребление телефоном во время встречи испортит первое впечатление | 360°

Общество 27 апреля 2024, 11:22 Life: злоупотребление телефоном во время встречи испортит первое впечатление

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Многие люди сами не замечают, как во время разговора с кем-либо достают смартфон. Такая привычка способна испортить первое впечатление, сообщил Life.

Это станет сигналом того, что человеку неинтересно с собеседником, поэтому телефон стоит оставить в кармане до конца встречи. Также не рекомендуется избегать зрительного контакта — вы сразу покажетесь закрытым или даже недоброжелательным.

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Кроме того, испортить первое впечатление могут преувеличение своих достижений, неопрятный внешний вид и излишняя формальность.