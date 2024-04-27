Life: злоупотребление телефоном во время встречи испортит первое впечатление | 360°

27 апреля 2024, 11:22
Life: злоупотребление телефоном во время встречи испортит первое впечатление
Многие люди сами не замечают, как во время разговора с кем-либо достают смартфон. Такая привычка способна испортить первое впечатление, сообщил Life.
Это станет сигналом того, что человеку неинтересно с собеседником, поэтому телефон стоит оставить в кармане до конца встречи. Также не рекомендуется избегать зрительного контакта — вы сразу покажетесь закрытым или даже недоброжелательным.
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Кроме того, испортить первое впечатление могут преувеличение своих достижений, неопрятный внешний вид и излишняя формальность.
Смартфоны
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