Life: зацикленность на шаблонах мешает женщинам быть счастливыми

Многие женщины сами мешают себе быть счастливыми, потому что зацикленны на шаблонах и стереотипах. Об этом сообщил Life.

В частности, многие уверены, что мужчины любят худышек. Но мода на девушек размера XS была не всегда. В эпоху Возрождения, напротив, ценили формы. Кроме того, мужчины, чьи мамы были полными, обычно тоже не смотрят на худышек.

Еще один щаблон — это идеальная кожа. Как правило, она бывает только на отретушированных снимках. У обычных же женщин появляются морщинки и может вскочить прыщик, и это нормально.

Нефтяники пожаловались в Верховный суд на «тайное изъятие» активов

Историю легендарного Самотлорского месторождения рассказали на ВДНХ

Ефимов: инвесторы получили 131,1 гектара земли в ТиНАО для строительства производств

Авиакомпании заплатят за ремонт аэродромов. Билеты на самолеты теперь подорожают?

«Пообещал закопать». Коллекторы решили выселить многодетную жену бойца СВО из квартиры в Москве

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте