Life: зацикленность на шаблонах мешает женщинам быть счастливыми

Многие женщины сами мешают себе быть счастливыми, потому что зацикленны на шаблонах и стереотипах. Об этом сообщил Life .

В частности, многие уверены, что мужчины любят худышек. Но мода на девушек размера XS была не всегда. В эпоху Возрождения, напротив, ценили формы. Кроме того, мужчины, чьи мамы были полными, обычно тоже не смотрят на худышек.

Еще один щаблон — это идеальная кожа. Как правило, она бывает только на отретушированных снимках. У обычных же женщин появляются морщинки и может вскочить прыщик, и это нормально.