Life: заранее заготовленные ответы на колкости обидчика помогут прекратить конфликт | 360°

Общество 03 мая 2024, 12:15 Life: заранее заготовленные ответы на колкости обидчика помогут прекратить конфликт

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Многие люди сталкиваются с тем, что становятся предметом подколок на работе или в компании. Как раз и навсегда поставить обидчика на место, рассказал Life.

Например, стоит заранее заготовить фразы, с помощью которых человек будет заканчивать конфликт. Это поможет оперативно ответить на колкость, а не терять время, пытаясь придумать, как парировать, на месте.

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В частности, отвадить задиру может фраза: «Напомните, когда ваше мнение меня интересовало, а то никак не могу вспомнить». Таким образом без грубости или матерных слов можно будет очертить свои границы с тем, кто любит вставить свои пять копеек в любом разговоре и дать непрошеный совет.

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