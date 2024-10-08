Life: вычислители и распределители тепла помогут сэкономить на отоплении

Плата за отопление — одна из самых крупных статей в квитанции ЖКХ. Как сэкономить на данной коммунальной услуге, если нет возможности установить счетчики, рассказал Life .

В данной ситуации стоит присмотреться к распределителям и вычислителям тепла. Такие устройства не требуют вмешательства в отопительную систему. Они измеряют температуру поверхности радиатора, а не воды.

При использовании приборов жильцы все так же платят по нормативу. Однако раз в год управляющая компания проводит перерасчет.