Life: вычислители и распределители тепла помогут сэкономить на отоплении

Плата за отопление — одна из самых крупных статей в квитанции ЖКХ. Как сэкономить на данной коммунальной услуге, если нет возможности установить счетчики, рассказал Life.
В данной ситуации стоит присмотреться к распределителям и вычислителям тепла. Такие устройства не требуют вмешательства в отопительную систему. Они измеряют температуру поверхности радиатора, а не воды.
При использовании приборов жильцы все так же платят по нормативу. Однако раз в год управляющая компания проводит перерасчет.
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