Life: ворчание и воспоминания о былых временах свидетельствуют об уходе юности

Некоторые люди, несмотря на реальный молодой возраст, ведут себя так, словно они типичные старики. Life перечислил действия, которые свидетельствуют об уходе молодости.

Любимая привычка пожилых — ворчание. Так, выражение недовольства из-за шумных подростков или веселых коллег указывает на большой психологический возраст.

Еще один признак — частые воспоминания о былых временах. При наличии желания идти в ногу со временем не стоит причитать и жить прошлым.

Гульчатай, открой личико! Что такое никаб и почему его хотят запретить в России

Багреева: на портале поставщиков Москвы разместили свыше 1,5 млн закупок от регионов

Держать язык за зубами и разбираться в себе. Что принесет ретроградный Нептун

Квинси Промес прощается со «Спартаком». Навсегда ли?

Греция перешла на шестидневку. Что ждет Россию?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте