Life: ворчание и воспоминания о былых временах свидетельствуют об уходе юности
Некоторые люди, несмотря на реальный молодой возраст, ведут себя так, словно они типичные старики. Life перечислил действия, которые свидетельствуют об уходе молодости.
Любимая привычка пожилых — ворчание. Так, выражение недовольства из-за шумных подростков или веселых коллег указывает на большой психологический возраст.
Еще один признак — частые воспоминания о былых временах. При наличии желания идти в ногу со временем не стоит причитать и жить прошлым.
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