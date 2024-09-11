Life: «Ветераны России» попросили признать иноагентом режиссера Мирзоева

Движение «Ветераны России» направило запрос в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ и Министерство культуры с просьбой провести всестороннюю проверку в отношении известного режиссера Владимира Мирзоева. Об этом сообщил Life .

Общественные деятели требуют внимательного изучения его связей с украинскими и оппозиционными фигурами, а также анализа содержания его постановок и фильмов на предмет антироссийских заявлений. В частности, они напоминают о его оппозиционных взглядах: в нулевых годах он поддерживал осужденных высокопрофильных руководителей ЮКОСа, включая Ходорковского*; в десятых его имя звучало в контексте выборов «Координационного совета оппозиции», проводимых при участии покинувших страну иностранных агентов.

Мирзоев также был комментатором документального фильма «Болотная лихорадка», который восхвалял уличные протесты, возглавляемые Навальным*. В марте 2014 года он высказался в поддержку Евромайдана, а после возвращения Крыма в состав России признал, что ему стыдно за то, что он является гражданином РФ.

*Внесены в список террористов и экстремистов.