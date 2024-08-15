Life: «ведьминым часом» на Руси называли период с 3 до 4 часов ночи

В традициях Древней Руси сохранилось множество мистических верований, особое место среди них занимает так называемый ведьмин час. Так на Руси называли период с трех до четырех часов ночи, сообщил Life.

По народным поверьям, в это опасное время активизируются ведьмы, колдуны и другие мистические силы и совершают свои обряды. Предки считали, что в «ведьмин час» ослабевает связь между миром живых и миром мертвых, и не выходили из дома.

Отмечается, что перед сном люди на Руси всячески старались обезопасить себя и свое жилище от вторжения потусторонних сил.