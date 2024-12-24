Life: в последнюю рабочую неделю года россияне могут почувствовать недомогание

В последнюю рабочую неделю 2024 года многие россияне могут чувствовать недомогание из-за повышенного атмосферного давления и ненастной погоды. Об этом в беседе с Life сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Специалист отметила, что на протяжении ближайших дней головная боль, общая слабость, кровотечения из носа и сонливость могут беспокоить жителей центральных регионов страны, включая столицу. Повышенная влажность оказывает негативное влияние на самочувствие людей.

Нестандартная погода, отличающаяся от привычного зимнего климата, провоцирует ухудшение самочувствия у многих россиян. Это проявляется в виде болей в суставах, дискомфорта в области сердца и других симптомов. Подобные состояния могут возникать не только у метеочувствительных лиц, но и у пожилых людей, а порой и у здоровых, добавила Позднякова.