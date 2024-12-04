Life узнал, что чаще всего у Деда Мороза люди просят мира во всем мире

Life пообщался с Дедом Морозом и выяснил, какое желание чаще всего загадывают дети и взрослые на Новый год.

Новогодний волшебник признался, что письма ему приходят чаще от детей. Обычно они просят что-то материальное по типу гаджетов, конструкторов, игрушек на пульте управления или коллекционных фигурок из мультфильмов.

«И взрослые не перестают верить в чудеса и пишут письма Зимнему Волшебнику. Чаще всего они просят волшебной помощи в каких-то важных для себя делах и начинаниях», — сказал Дед Мороз.

В последние годы все чаще как от взрослых, так и от детей поступает желание о мире во всем мире, добавил волшебник.