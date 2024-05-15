Life: стоит выбирать слова, делая комплимент женской фигуре и одежде | 360°

Общество 15 мая 2024, 12:04 Life: стоит выбирать слова, делая комплимент женской фигуре и одежде

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Комплименты любит каждая женщина, но не каждый мужчина умеет их делать. Какой похвалы лучше избегать, рассказал Life.

Так, если мужчина хочет отметить, что фигура девушки стала более спортивной, не стоит произносить фразу: «У тебя появились такие пышные формы». Потому что дама, скорее всего, решит, что она поправилась, а не подкачала ягодицы.

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Также обидеть может комплимент «Это платье идеально сидит на твоей фигуре». Эта фраза может восприниматься двояко. Как будто у девушки очень нестандартная фигура, на которую непросто подобрать наряд.

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