Life: собакам нельзя покупать игрушки с острыми краями

Игрушки с острыми краями не рекомендуется покупать собакам из-за потенциальной опасности для их здоровья. Об этом сообщил Life.

Подобные игрушки могут причинить питомцу травмы при игре. Лучше выбирать варианты со сглаженной формой, например, для активных развлечений идеально подойдут мячики. Также не стоит покупать игрушки, которые собака может легко проглотить.

Кроме того, стоит обращать внимание на материалы, из которых они сделаны. Стоит избегать в их составе ПВХ, свинца, меламина, брома и формальдегида.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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