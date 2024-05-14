Общество 14 мая 2024, 11:52 Life: самый простой способ избавиться от стресса — погасить негативные эмоции на ранних этапах

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Издание Life, ссылаясь на мнения экспертов в области психологии, перечислило наиболее эффективные способы избавления от стресса. Так, одним из них является умение гасить негативные эмоции на ранних этапах.

Любое самобичевание приводит к еще большему уровню тревожности и упадку сил. Эксперты советуют научиться контролировать то, что вы говорите себе в момент стресса. Лишь положительный настрой и вера в себя помогут побороть стресс и выполнить необходимые дела.

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Любой вид отдыха, будь-то поход в ресторан с другом или вечеринка с коллегами, также помогут снизить уровень стресса. Мобильный телефон при этом лучше выключить или просто не брать его с собой. Несколько часов отдыха позволят вам вернуться к другим обязанностям с гораздо меньшим уровнем тревоги.