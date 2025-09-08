Life: русские беглецы выбрали новую родину — Молдову

Гражданство Республики Молдова стало популярным способом релокантов избежать санкций и попасть на Запад. Среди получивших молдавское гражданство оказались критик Антон Долин*, его супруга и двое детей, а также журналист Глеб Пьяных*. Об этом сообщил сайт Life .

По опубликованной информации, стоимость процедуры составляет около 100 тысяч евро, знание языка пока не требуется. Уже осенью с 1 октября условия получения будут усложнены введением экзамена по румынскому языку и конституционному праву.

Минус гражданства Молдовы — обязательная годовая армейская служба для мужчин возрастом 18–27 лет. Это повышает вероятность того, что сбежавшие россияне будут принимать участие в конфликте с Россией на стороне Украины.

* признаны иностранным агентом на территории России.