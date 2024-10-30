Символы китайского календаря наделены определенными качествами и предсказаниями. Какие животные могут передать своим «подопечным» особую одаренность, рассказал Life.
Так, рожденных в год Крысы называют яркими и талантливыми личностями. Они ориентируются на свою интуицию и быстро находят выход из сложных ситуаций. Кроме того, такие люди имеют повышенное чувство ответственности.
То же самое можно сказать и про тех, кто родился в год Собаки. Считается, что данные персоны обладают высоким интеллектом, трудолюбием и усидчивостью. Их отличают острая память, ясный ум, любознательность и умение выполнять обещания.
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