Life рассказал историю жительницы Екатеринбурга, которая вышла замуж за лучшего друга после 16 лет френдзоны

В Екатеринбурге приключилась романтическая история, напоминающая сюжет голливудского фильма «С любовью, Рози», герои которого поженились после долгих лет дружбы. Елена и Николай были знакомы с юношества, на протяжении 16 лет они просто дружили. А потом решили пожениться. О том, как ребятам удалось выйти из френздоны, рассказал Life .

Елена и Николай познакомились в 2008 году на игре в баскетбол с друзьями. Тогда не сразу запомнили друг друга, но потом как-то завязалась переписка во «ВКонтакте». Они стали делиться музыкой, периодически гулять. Николаю тогда было 16 лет, Елена закончила первый курс вуза.

Елена вспомнила, что они с Николаем могли часами общаться, им просто нравилось быть рядом, говорить по душам. При этом, по словам Елены, они именно дружили и не переступали черту — даже не целовались.

Были периоды, когда связь и прерывалась, когда у них завязывались новые отношения с другими.

Друзей сильно сблизило горе — они оба потеряли своих отцов с разницей почти в год и старались по максимуму поддерживать друг друга. Девушка говорит, что, как и всегда, их общение строилось на взаимопонимании и уважении.

В 2024 году Елена провожала Николая служить и вручила ему забавную бандану на память. Через полгода, в начале декабря 2024 года, Елена и Николай снова связались — они обсуждали расставание Николая с девушкой, у Елены тоже к тому моменту закончились отношения.

«Он с грустью написал: „Может так суждено…“, типа одному быть. Я без задней мысли просто в шутку продолжила его фразу „…на мне жениться?“. Посмеялись, что пора бы уже, в друзьях что-то задержались», — рассказала Елена и добавила, что не воспринимала это всерьез и думала, что на этом переписка окончена. Но потом она получила сообщение от Николая со скрином заявления в ЗАГС и, будучи в шоке, стала отправлять свои данные.

Для Елены это было сложное решение. Она сомневалась и спрашивала у Николая, уверен ли он. Девушка думала, что они поторопились, так как даже не встречались как пара. Но Николай помог ей справиться с волнением, и они быстро провели необходимую свадебную подготовку. Все это время молодые люди подолгу говорили по телефону, стремясь больше узнать друг друга.

Николай преподнес ей кольцо именно в той смешной бандане. Оба сильно волновались перед первой встречей в новом статусе, но вскоре убедились, что зря.

«Когда я у него спросила, что им двигало, когда он решился на такой шаг, он просто ответил: „Я давно об этом думал, но не говорил, потому что просто решил, что лучше ты будешь рядом хотя бы как подруга, чем я тебя потеряю насовсем“, — поделилась Елена.