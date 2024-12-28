Life: прохладное и хорошо проветриваемое место продлит жизнь елке

Важно помнить, что правильный уход за новогодней елкой обеспечит ей более долгую жизнь. Life дал несколько полезных рекомендаций, которые помогут сохранить свежесть вашего дерева.

Прежде всего, при покупке елки обратите внимание на ее хвою. Иголки не должны осыпаться при малейшем прикосновении. Если вы хотите, чтобы елка простояла как можно дольше, выбирайте сосну или пихту — эти виды хвойных деревьев лучше всего подходят для домашнего выращивания.

Храните елку вдали от батарей и других источников тепла, чтобы хвоя не высохла слишком быстро. Лучше выбрать для нее прохладное и хорошо проветриваемое место.

Помните, что елки обожают влагу. Регулярно заполняйте подставку водой и проверяйте ее уровень каждый день. Ваша елка может выпивать до двух литров воды в сутки. Дополнительно опрыскивайте ветки из пульверизатора. Идеальный вариант — использовать увлажнитель воздуха, который создаст для хвойного дерева оптимальную среду.