Life: привычка обвинять других выдает токсичного мужчину

Неприятные мужчины теперь зовутся токсичными. Стоит распознавать «красные флаги» в коммуникации, указывающие на то, что это партнер, от которого лучше держаться подальше, пока он не стал причиной большого стресса в жизни, сообщил Life .

Если партнер произнес, что все плохие, всего один раз, это не является проблемой. Если же фраза прозвучала дважды, пора задуматься; трижды — уже серьезный повод для размышлений.

Как объяснила психолог Юлия Синютина, если мужчина постоянно говорит плохо о других людях, стоит задуматься о разрыве. Невозможно, чтобы все вокруг были плохими. Некоторые, безусловно, могут, но не все. Если партнер считает, что среди всех людей нормальными могут быть только он сам, скорее всего, проблема заключается в нем.