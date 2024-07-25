Life: по нумерологии пара с числом 1 — это союз лидеров

Нумерология помогает определить совместимость в любви по определенным числам, которые обещают долгую и счастливую совместную жизнь. Так, число один — это союз лидеров, сообщил Life.

Определяется оно по дате рождения женщины и мужчины, для этого нужно сложить все цифры и привести результат к однозначному числу. Если выпало число два, то в этих отношениях материальные ценности будут превалировать над чувствами.

Число три в нумерологии говорит о том, что жизнь пары будет полна приключений и неожиданных поворотов. Число четыре характеризует спокойствие и верность, а число пять — глубокую эмоциональную связь.