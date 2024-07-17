Life: пессимисты в старости становятся настоящим кошмаром для своих родственников

Определенные черты характера с возрастом только усугубляются, и люди рискуют в старости стать настоящим кошмаром для своих родственников. Об этом сообщил Life.

В частности, речь идет о пессимизме. Те, кто все время думает о плохом и ждет худшего развития событий, с возрастом становятся все более ворчливым.

Если человек при этом еще и тревожен и славится перепадами настроения, то станет для близких настоящим кошмаром. Поэтому стоит обратить внимание на свои недостатки и начать работать над ними уже сейчас,

Попросила не испражняться у дома. Праздновавшие свадьбу подруги избили женщину в Приморье

Проект «Бессмертный полк СВО» оказался мошенническим

Казанский ницшеанец, или Почему они «побивают»

Политический труп или воюющий диктатор? Шесть сценариев будущего Зеленского

Фейк: Россию назвали виртуальным государством и зарубежной фирмой с рабами

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте