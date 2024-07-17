Life: пессимисты в старости становятся настоящим кошмаром для своих родственников

Определенные черты характера с возрастом только усугубляются, и люди рискуют в старости стать настоящим кошмаром для своих родственников. Об этом сообщил Life .

В частности, речь идет о пессимизме. Те, кто все время думает о плохом и ждет худшего развития событий, с возрастом становятся все более ворчливым.

Если человек при этом еще и тревожен и славится перепадами настроения, то станет для близких настоящим кошмаром. Поэтому стоит обратить внимание на свои недостатки и начать работать над ними уже сейчас,