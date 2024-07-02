Life: отсутствие интереса к внешнему виду — признак деградации личности
Деградация личности зачастую приводит к снижению уровня мышления и, как следствие, жизни. На какие признаки стоит обратить внимание, рассказал Life.
Тревожный сигнал — отсутствие интереса к своему внешнему виду, ведь опрятный облик — про уважение к себе. Визит к парикмахеру и шопинг помогут вернуть внутреннюю гармонию.
Беспокойство также должна вызвать жизнь как в вечном дне сурка. Разбавить рутину способны новые впечатления и интересные события.
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