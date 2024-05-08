Life: оглядка на мнение других мешает достичь успеха и счастливой жизни | 360°

Общество 08 мая 2024, 13:51 Life: оглядка на мнение других мешает достичь успеха и счастливой жизни

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Часто люди сами строят себе преграды на пути к успеху и счастью. От каких установок лучше избавиться, рассказал Life.

Одна из мыслей, которая мешает человеку двигаться в нужном направлении, — это постоянная оглядка на то, что подумают люди. Психологи называют такую стратегию неправильной. Если все время бояться осуждения окружающих, то крайне сложно чувствовать себя счастливым.

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Многим успешным людям в начале карьеры друзья и близкие говорили, что у них ничего не получится. Если бы они слушали все подобные советы, то никогда бы не достигли высот.

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