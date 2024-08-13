Life: невесткам не стоит вступать в конкуренцию со свекровью

У многих женщин зачастую возникают конфликты со свекровью. Чтобы сохранить брак, невесткам не стоит вступать с ними в конкуренцию, сообщил Life.

Психологи утверждают, что такое поведение всегда ведет к неудаче. Супругам важно осознавать, что мать играет ключевую роль в жизни любого мужчины. Даже если у женщины есть негативные чувства по отношению к свекрови, лучше избегать обсуждения матери мужа в плохом свете.

Вместо конфликтов специалисты рекомендуют создать уважительное взаимодействие, это только укрепит отношения в семье.