Life: на Рождество Пресвятой Богородицы нельзя устраивать шумные вечеринки

Православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября. В этот день нельзя устраивать шумные вечеринки и громкие развлекательные мероприятия, сообщил Life.
Праздник предназначен для молитвы и духовных размышлений, поэтому стоит отказаться от увеселительных мероприятий. Также на Рождество не рекомендуется заниматься коммерческой деятельностью, участвовать в суеверных практиках и вступать в конфликты.
Отмечается, что в этот день верующие могут попросить о духовном просветлении, укреплении веры, защите от зла и трудных испытаний.
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