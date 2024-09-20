Life: на Рождество Пресвятой Богородицы нельзя устраивать шумные вечеринки

Православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября. В этот день нельзя устраивать шумные вечеринки и громкие развлекательные мероприятия, сообщил Life.

Праздник предназначен для молитвы и духовных размышлений, поэтому стоит отказаться от увеселительных мероприятий. Также на Рождество не рекомендуется заниматься коммерческой деятельностью, участвовать в суеверных практиках и вступать в конфликты.

Отмечается, что в этот день верующие могут попросить о духовном просветлении, укреплении веры, защите от зла и трудных испытаний.