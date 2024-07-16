Life: на Кубани пользоваться вилками и ножами за поминальным столом категорически нельзя

Журналисты издания Life выяснили, как справляют поминки в тех или иных российских регионах и насколько сильны различия в обычаях.

Так, на Урале есть традиция вычищать дом сразу после того, как гроб вынесли из помещения. Есть такое поверье, что жилище нужно отмыть «от крови». Для поминального обеда обязательно готовят кутью поминальную, кутью моленную, блинчики с медом и холодный суп с солеными помидорами, арбузами, свежими огурцами.

На Кубани на поминки приглашают только самых близких родственников. Здесь есть поверье, что пользоваться вилками и ножами за поминальным столом категорически нельзя. Люди, живущие в этом регионе, считают, что ими можно уколоть душу усопшего. На поминальном столе обязательно будет стоять кутья, горячий суп и мелконарезанное мясо с подливой.

В Татарстане умершего хоронят сидя, так как после погружения тела в землю начинают читать Коран и молиться. На столе у татар обязательно будет стоять горячий суп и баранина, а главным блюдом считается альба — мучная сладость.