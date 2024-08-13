Life: монстеру не стоит держать в квартире с маленькими детьми

Многие комнатные растения могут быть ядовитыми, их ни в коем случае нельзя держать в квартире с детьми. В этот список входит популярная монстера, сообщил Life.

Листья этого растения содержат кристаллы оксалата кальция, которые могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек. Попадание этих частичек внутрь грозит серьезным отравлением.

Также домой не рекомендуется покупать диффенбахию. Сок растения содержит оксалаты, вызывающие сильное жжение и отек при попадании на кожу. Кроме того, в квартире с детьми не стоит держать пуансеттию, филодендрон, алоказию, кротон.

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