Life: молчание — лучший выбор, если нет ответа
Постулат о том, что молчание — золото, часто забывается, но в некоторых ситуациях его нужно обязательно придерживаться. Об этом рассказал Life.
Во-первых, промолчать стоит, если человек зол. Негативные эмоции — не лучший советчик, поэтому лучше попытаться успокоиться и только после этого высказать свое мнение.
Во-вторых, не стоит ничего говорить, если человек не знает ответа на вопрос или не имеет представления об обсуждаемой темы. В этом случае действует правило: «Молчи и сойдешь за умного».
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