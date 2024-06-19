Постулат о том, что молчание — золото, часто забывается, но в некоторых ситуациях его нужно обязательно придерживаться. Об этом рассказал Life .

Во-первых, промолчать стоит, если человек зол. Негативные эмоции — не лучший советчик, поэтому лучше попытаться успокоиться и только после этого высказать свое мнение.

Во-вторых, не стоит ничего говорить, если человек не знает ответа на вопрос или не имеет представления об обсуждаемой темы. В этом случае действует правило: «Молчи и сойдешь за умного».