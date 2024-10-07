Life: львенка можно купить в Москве за 150 тысяч рублей

Опасных пауков, обезьян, крокодилов, альпак и даже львов можно приобрести на черном рынке в России. Во сколько обойдется покупка необычного питомца, выяснил Life .

Так, стоимость кенгуру в Москве составляет порядка 150-200 тысяч рублей. Примерно в ту же сумму оцениваются котята льва, пумы и рыси. Кошачьих активно разводят в разных питомниках, в том числе нелегальных.

Встречаются и предложения о покупке молодого каймана. За запрещенного к содержанию животного просят от 50 тысяч рублей.